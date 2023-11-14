GSB kredi ve burs başvuru sonuçları açıklandı

Gençlikve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığı duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Bak, "Hepinize hayırlı olsun. 19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın" uyarısında bulundu. Bakan Bak, bu yıl burs ve kredi için toplam 825 bin 843 öğrenciden başvuru aldıklarını duyurdu. Başvuruların dijital ortamda değerlendirildiğine vurgu yapan Bak, "Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere GSB bursu ya da kredi tahsisinde bulunuluyor. Halen GSB burs ve kredi alanlar ile 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında ilk defa burs/kredi verilecek öğrencilerimizle birlikte ödeme yapılacak öğrenci sayımız yaklaşık 1 milyon 700 bini bulacak" bilgisini paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı burs ve kredi miktarlarının lisansta 2 bin, yüksek lisansta 4 bin, doktorada ise 6 bin liraya yükseltildiğini müjdelemişti.Burs ya da kredi tahsis edilen öğrenci 15-18 yaş aralığında ise ebeveynleri e-Devlet üzerinden taahhütnameleri onaylayabilecek. 15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler de kanuni vasileriyle kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini düzenletebilecek.