İyiyle kötünün savaşı başladı

Gazze'ye zulüm ve vahşette sınır tanımayan Siyonist İsrail rejimi katledilen sivillerin görüntüleri karşısında 7 Ekim'den bu yana yalanlarla arkasına aldığı desteği toplumlar nezdinde hızla kaybediyor. 'Teröre karşı mücadele ediyoruz' yalanıyla her gün Naziler'i aratmayan soykırıma durmaksızın devam eden İsrail'e karşı özellikle Batı ülkelerinde sokağa dökülenlerin sayısı artık yüzbinlerle sayılıyor.Geçtiğimiz cumartesi İngiltere'de halk 5. kez sokağa çıktı. Filistin ile dayanışma yürüyüşüne 300 bin kişi katıldı. Her dilden, dinden, ırktan insanın zulme karşı ses yükselttiği yürüyüş Londra'nın bugüne kadarki en geniş katılımlı eylemi olarak tarihe geçti. Öyleki bu eylemler şimdiye kadar başbakan düzeyinde Netanyahu'ya açık çek veren İngizli hükümetini sallamaya başladı.Bir hafta öncesine kadar siyasilerin de katıldığı İsrail destekçisi yürüyüşlerin düzenlendiği Fransa'da da hava değişti. Paris'te yapılan Filistin ile dayanışma yürüyüşünde "Hepimiz Filistinliyiz" pankartı açıldı. Sokağın sesi karşısından zor durumda kalan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'da ağız değiştirerek "Filistinli sivilleri bombalamayı durdur" açıklaması yaptı. ABD'de San Franciso, Teksas ve New York'ta yüzbinlerin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşlerinde savaş karşıtı Yahudiler de vardı.Philadelphia'da, sağlık çalışanları, Biden ve Netanyahu'nun Gazze'deki soykırımını protesto etmek için belediye binasının önünde bir ölüm töreni canlandırdı. Almanya'nın başkenti Berlin ile Stuttgart ve Düseldort kentlerinde "Özgür Filistin" sloganları her gün sokaklarda yankılanmaya başladı. İskoçya, Belçika, Avusturalya, Japonya, Güney Afrika, Doğu Afrika, Endonezya, Japonya, Tunus, Somali, Kanada ve Norveç gibi ülkelerde hafta sonu onbinler sokağa döküldü.