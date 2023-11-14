Kaçağa ‘evet’ hizmete ‘hayır’

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce, aynı zamanda 100 bin kişinin elektrik ihtiyacını da karşılayacak olan Entegre Katı Atık Geri Kazanım Tesisi yapmak için harekete geçti. Süreç ilerlerken, tesisin yapılacağı Kayapa Mahallesinin bulunduğu Nilüfer ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ı da yanına alarak mahalleye gitti. Vatandaşlarla bir araya gelen Erdem, bölgeye tesis değil çöplük yapılacağını öne sürerdü. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise halkın yanlış bilgilendirildiğini belirterek, "Çöplük veya yakma tesisi yapmıyoruz. Katı atık entegre tesisi yapıyoruz. Süreç 2014'te başladı. Bittiğinde bölgedeki insanlar da dahil herkes 'Allah razı olsun' diyecek. Aynı tesis birçok Avrupa kentinde var ve şehirlerin merkezinde yapılmış" dedi. Halk buluşmasında doğayı korumaktan bahseden Erdem'in 4 yıl önce aynı bölgede doğanın içine kaçak ultra lüks bir malikâne yaptırdığı ortaya çıkmış ve yıkılmıştı.