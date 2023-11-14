Netanyahu hakkında yapılan suç duyurusu Adalet Bakanlığına gönderildi

İşgalci İsrail, Gazze topraklarındaki zulmüne devam ediyor. İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de cami, okul, hastane, kilise ayırt etmeden fosfor bombalarıyla vuruyor. Sivilleri hedef alan İsrail ordusu yarısından fazlası kadın ve çocuk olan 12 bine yakın Filistinli katletti.

NETANYAHU'YA SUÇ DUYURUSU

İsrail katliamına dur durak bilmeden devam ederken Eski Ak Parti Milletvekili Metin Külünk, Av. Mücahit Birinci ve Av. Burak Bekiroğlu'ndan suç duyurusu geldi. Külünk ve beraberindeki avukatlar katil İsrail'in saldırılarısına karşılık Netanyahu ve İsrailli yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANMASI TALEBİ

İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden yargılanmasın için Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunuldu. Dilekçede, suç yeri olarak Gazze ve Filistin gösterildi. Dilekçede ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Savaş suçu, İnsanlığa karşı suçlar soykırım suçu işlendiği vurgulandı.

AMACI HAYALİ HARİTASINI GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMEK

Netanyahu'nun, siyonist yapılanmanın hayali haritasını gerçeğe dönüştürebilmek amacıyla bebek, çocuk, kadın, sivil demeden katlettiğine değildi. Dilekçede, "Başvurumuza ve talebimize konu kişi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, isnat edilen suçları işlerken, uluslararası müktesebata göre yasaklanan silahları kullanmaktan çekinmemektedir. İşlenmiş olunan suçlar, insanlığın göz yummaması gereken, vicdanı olan her insanın gözyaşı pınarından akan her damlanın taneleri kadar sabit bir biçimde, inkar edilemez şekilde ve korkmadan işlenmektedir" denildi.

KATLİAM FOTOĞRAFLARI DİLEKÇEDE YERİNİ ALDI

İsrail saldırıları sonucu Gazze'de katledilen binlerce ölen ve yaralanın çocukların fotoğraflarının da yer aldığı dilekçede, Netanyahu ve tespit edilecek diğer failler hakkında dava açılması talep edildi.

ADALET BAKANLIĞINA GÖNDERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yapılan suç duyurusunu Adalet Bakanlığı'na gönderdi.