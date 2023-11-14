AK Partili Saygılı: Son 20 yılın en kirli körfezi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yerel seçimler öncesi 3 yıl sonra iç körfezde denize girip yüzeceğini söyledi. Aradan geçen 4.5 yıllık süreçte körfez temizliğine ilişkin ciddi bir çalışma yapılmayınca körfezdeki kirlilik her geçen gün arttı. Bilim insanları iç körfezin son 20 yılın en kirli dönemini yaşadığı konusunda Soyer'i uyardı. Kirlilik nedeniyle yılda bir kez görülen deniz marulları iç körfezi adeta mesken tuttu. Son olarak deniz suyundaki oksijen miktarının sıfır noktasına kadar düşmesi sonucu plankton patlaması denilen olay gerçekleşti. Deniz suyu koyu kırmızı bir renge büründü. Tüm bunlar yetmezmiş gibi İzmir'in denizi ve doğal güzellikleri ile ünlü Foça ilçesini denizanaları bastı. Yazın sıcağında vatandaşlar denizanası istilası yüzünden denize giremez oldu.

İZSU İYİ KALİTE DEDİ AMA…

İZSU Genel Müdürlüğü geçtiğimiz Eylül ayında yazılı ve görsel basın yayın organlarına bir açıklama geçerek iç körfezin değişik noktalarından aldığı su örneklerinin laboratuvarda yapılan analiz sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. İZSU'nun açıkladığı tabloda 'dışkı kaynaklı bulaşı' olarak bilinen Kolibasili miktarı 100 mililitre deniz suyunda Alsancak 'ta 24 (iyi), Konak'ta 140 (Orta), Karşıyaka'da 1 (İyi), Mavişehir'de 15 (iyi), Balçova Özdilek 20 (iyi), Güzelyalı da ise 30 adet (iyi) olarak açıklandı. Açıklamada yüzülebilir körfez hayaline adım adım yaklaşıldığının da altı çizildi.

3 AYRI NOKTADAN NUMUNE ALINDI

Pis koku ve körfez kirliliğine ilişkin şikayetlerin giderek artması üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü, önce Valilikten 'olur' aldı. Ardından da iç körfezdeki su kalitesini belirlemek amacıyla çalışma başlattı. Bakanlığa bağlı ekipler geçtiğimiz günlerde İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte İnciraltı Özdilek AVM açıkları, Alsancak Liman ve Çiğli'de faaliyet gösteren Atık Su Arıtma Tesisinin yaklaşık 2 kilometre açığından su örnekleri alıp analiz için akredite laboratuvarlara gönderdi. Çevre Şehircilik aldığı numuneleri su kirliliği kontrol yönetmeliği Tablo 4'te yer alan deniz suyunun genel kalite kriterlerine göre, İl Sağlık Müdürlüğü de yüzme suyu kalite kontrol yönetmeliği açısından numune sonuçlarını mercek altına aldı. Laboratuvarlardan gelen sonuçlar İZSU'nun açıkladığı deyim yerindeyse iç körfezi güllük, gülistanlık gösteren rakamları yalanladı.

RAKAMLAR ARASINDA DAĞLAR KADAR FARK VAR

İZSU Genel Müdürlüğü'nün Balçova Özdilek açıklarında yaptığı ölçümlerde 100 mililitre deniz suyunda 10 adet olarak açıkladığı kolibasili miktarı, İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı analizde 1000 adet üstü olarak tespit edildi. Yine Alsancak'ta belediyenin 24 olarak açıkladığı rakam sağlık müdürlüğünün yaptırdığı analizde diğerleri gibi 1000 üstü olarak tespit edildi. Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi açıklarından alınan su numunesinde de diğerleri gibi kolibasili adedi binin üstü olarak belirlendi. Laboratuvar deniz suyundaki kolibasili adedini 1000'e kadar ölçebildiği için miktarının 1000'in ne kadar üstünde olduğu tespit edilemedi.

AMONYAK MİKTARI OLMASI GEREKENDEN 19 KAT FAZLA ÇIKTI

İç körfezin içler acısı halini gösteren parametreler bunlarla da sınırlı kalmadı. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Tablo 4'te yer alan deniz suyunun genel kalite kriterlerine göre Çevre Şehirciliğin aldığı numune sonuçlarında litrede en fazla 0, 02 miligram olması gereken Amonyak miktarı Alsancak Liman açıklarında 0,35, Özdilek AVM ile Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi açıklarında ise sınır değerin tam 19 katı yani 0, 37 miligram olarak tespit edildi. Ayrıca her üç noktada alınan numunede de deniz suyundaki çözünmüş oksijen miktarının standart değerin altında olduğu görüldü.

SABAH YAZDI ORTALIK KARIŞTI

SABAH, analiz sonuçlarını 'Temiz dedikleri körfez çok kirli çıktı' başlığı ile manşetine taşıdı. Haber, kent ve ülke gündemine bomba gibi düştü. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yüklendi. Sosyal medya hesabından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporu da paylaşan Saygılı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün tetkik sonuçları, CHP'li Soyer'in açıklamalarını da yüzme gösterisini de yalanlayan nitelikte! Dış körfez - iç körfez farkını 4,5 yılda öğrenebilen Soyer; İzmirlileri de bundan bihaber sanıyor olmalı. Kendisini bir kez daha Konak, Alsancak, Bayraklı ya da Çiğli'den denize girmeye davet ediyoruz. Hiç kaygılanmasınlar; bir ambulans ve sağlık ekibi mutlaka orada olacaktır" dedi.

SES GETİRDİ

Saygılının paylaşımı sosyal medyada büyük ses getirdi. Paylaşımın altına yorum yapan çok sayıda İzmirli Soyer'i sert bir dille eleştirdi.