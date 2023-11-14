Sarallar suç örgütü çökertildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğe tarafından liderliğini Özgür Saral yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı Kafes Operasyonu düzenlendi. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurarak" ve tespit edilen suçları işleyerek, kamu güvenliğine ve barışına tehdit oluşturan İstanbul genelinde korkutma baskı ve şiddet eylemlerine karışan bu kişilerden 24'ü yakalanarak gözaltına alındı.
SİLAHLA TEHDİT VE YAĞMA
Sarallar suç örgütünün İstanbul Esenyurt ilçesinde sitelerdeki ev sahibi ve kiracıları silah ile tehdit ederek yağmaladıkları belirlendi. Ayrıca, kendilerinden şikayetçi olan site sakinleri ve özel güvenlik görevlilerini şikayetlerinden vazgeçirmek için darp ettikleri tespit edildi.
SİTE SAKİNLERİNİ TEHDİT EDEREK FUHUŞA ZORLADILAR
Eğlence mekanlarına silahlı saldırı düzenleyerek kasten öldürmeye teşebbüs etmek ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, site sakinlerini tehdit ederek fuhuş faaliyetleri yürüttükleri, Sarıyer ve Beyoğlu'nda silahla yaralamaya teşebbüs suçlarını işledikleri belirlendi.
"TÜRK ADALETİNDEN KAÇAMAYACAKSINIZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.
İstanbul Düzenlenen "KAFES" OPERASYONLARI Kapsamında, Liderliğini Özgür Saral İsimli Şahsın Yaptığı ve "Sarallar" Grubu Olarak Bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 14, 2023
Operasyonlarda aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 2⃣4⃣ şüpheli şahıs Yakalandı❗️
Organize Suç… pic.twitter.com/jgD2zgqPF3