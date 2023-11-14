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Giriş Tarihi: 14.11.2023 13:24 Son Güncelleme: 14.11.2023 13:29

Sarallar suç örgütü çökertildi

İstanbul düzenlenen "kafes" operasyonları Kapsamında, liderliğini Özgür Saral yaptığı ve “Sarallar” grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 24 şüpheli yakalandı. Örgütün sitelerdeki ev sahibi ve kiracıları silah ile tehdit ederek yağmalarken mülk sahiplerinin rızası ve bilgisi dışında sahte evrak düzenleyerek daireleri başka kişilere kiralandığı belirlendi. Örgütün ayrıca; site sakinlerini tehdit ederek fuhuş faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Sarallar suç örgütü çökertildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğe tarafından liderliğini Özgür Saral yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı Kafes Operasyonu düzenlendi. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurarak" ve tespit edilen suçları işleyerek, kamu güvenliğine ve barışına tehdit oluşturan İstanbul genelinde korkutma baskı ve şiddet eylemlerine karışan bu kişilerden 24'ü yakalanarak gözaltına alındı.

SİLAHLA TEHDİT VE YAĞMA

Sarallar suç örgütünün İstanbul Esenyurt ilçesinde sitelerdeki ev sahibi ve kiracıları silah ile tehdit ederek yağmaladıkları belirlendi. Ayrıca, kendilerinden şikayetçi olan site sakinleri ve özel güvenlik görevlilerini şikayetlerinden vazgeçirmek için darp ettikleri tespit edildi.

SAHTE EVRAKLARLA EVLERİ KİRALANDI

Yabancı uyruklu kişilere yönelik yağma eylemi gerçekleştirdikleri, sitelerdeki mülk sahiplerinin rızası ve bilgisi dışında sahte evrak düzenleyerek daireleri başka kişilere kiralanırken site içerisinde bulunan evden hırsızlık suçunu işledikleri tespit edildi.

SİTE SAKİNLERİNİ TEHDİT EDEREK FUHUŞA ZORLADILAR

Eğlence mekanlarına silahlı saldırı düzenleyerek kasten öldürmeye teşebbüs etmek ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, site sakinlerini tehdit ederek fuhuş faaliyetleri yürüttükleri, Sarıyer ve Beyoğlu'nda silahla yaralamaya teşebbüs suçlarını işledikleri belirlendi.

"TÜRK ADALETİNDEN KAÇAMAYACAKSINIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.

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Sarallar suç örgütü çökertildi
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