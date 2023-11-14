Sedef Kabaş hakaret ve iftira suçundan tazminat ödeyecek

Gazeteci Sedef Kabaş, A Haber Televizyonu'na iftira ve hakaretleri nedeniyle tazminat ödemeye mahkum edildi. Kabaş, X'teki paylaşımında, A Haber'i 'yalan haber merkezi' olmakla suçladı. İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesi, A Haber'in açtığı davada, hakaret ve iftirada bulunduğu gerekçesiyle Kabaş'ın 10 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Turkuvaz Medya Grubu Hukuk İşleri Grup Başkanı Avukat Fatih Savaş, karara ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Yalan ve iftiraya karşı tüm gücümüzle mücadeleye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. SABAH