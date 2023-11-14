Sivil bir anayasaya kavuşmamız gerekiyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hükümlü ve tutukluların ürettikleri ürünlerin sergileneceği İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkındaki suç duyurusuyla ilgili konuştu. Bakan Tunç, "Anayasamız 82 Anayasası, darbe sonrasında yazılan bir Anayasa. Anayasa Mahkememiz de hem 61 Anayasasında hem de 82 Anayasasında yerini korudu. 2010 Anayasa değişikliği ile Anayasamıza bir görev daha yüklendi o da bireysel başvuru hakkının tanınması. Vatandaşlarımız Avrupa mahkemelerine gitmeden önce kendi mahkemesinde hakkını arayabilmesi anlamında çok önemli reform sayılabilecek bir düzenlemeyi Anayasaya koyduk" dedi.Anayasa Mahkemesi'ne yapılmış 130 bin başvuru olduğunu hatırlatan Bakan Tunç; 15 Anayasa Mahkemesi üyesinin 130 bin dosyayı zamanında ve sağlıklı biçimde sonuçlandırmasının mümkün olmadığını ifade etti. Tunç; "Hem Anayasa Mahkememizin bundan sonra eğer biz gerek Anayasa değişikliği gerekse Anayasa Mahkememizin çalışma usulleriyle ilgili konuları düzenleyen kanunda bir düzenleme yapılmasın dersek o zaman bu sorun büyüyerek devam eder, yüksek mahkemelerimiz arasındaki görüş farklılıkları artar bu da bizim hukuk sistemimize zarar verir. Konuyu farklı yönlere çekmemek gerekir. Buranın üzerinden bir siyasi zemine, tartışmaya değil burada sorumlu davranmamız lazım" dedi.Bakan Tunç, "TBMM bu anlamda önümüzdeki süreç içerisinde bu konuları elbette gündemine alacaktır. Türkiye'nin yeni bir Anayasa'ya ihtiyacı olduğunu herkes ifade ediyor, her düşüncedeki kişi yeni, demokratik, sivil bir Anayasa'ya kavuşmamız gerekiyor diyor" diye konuştu.