Yargıtay, Adil Öksüz’ü saklayan FETÖ’cülerin cezasını onadı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'nde yakalanan mahrem imam Adil Öksüz, darbenin başındaki FETÖ'nün sivil imamı olduğu anlaşılınca bir daha bulunamamıştı. Kaçtıktan sonra Sakarya ve İstanbul'da Öksüz'ü sakladıkları, kaçmasına yardım ettikleri belirtilen Rüştü Karakaya, Zafer Çay, Alper Karabulut, Ali Sami Yıldırım ve Cihat Yıldız hakkında dönemin İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca dava açılmıştı.İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi Rüştü Karakaya'yı 22 yıl 6 ay, Zafer Çay'ı 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. "FETÖ'ye üye olmak" suçundan ise Alper Karabulut'a 12 yıl 6 ay, Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'a 5 yıl hapis cezası verilmişti. Temyiz başvurusu sonrası Yargıtay 3. Ceza Dairesi, sanıklar hakkında verilen hapis cezalarını onadı.