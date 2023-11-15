AK Partili Başdaş’tan videolu körfez çıkışı... Tunç Soyer burada yüzdüğünü iddia ediyor

Geçtiğimiz Eylül ayında İZSU Genel Müdürlüğü iç körfezden aldığı deniz suyu numunelerinin analiz sonuçlarını paylaşarak 'Yüzülebilir körfez hayaline adım adım yaklaşıyoruz' açıklaması yaptı. Vatandaşlardan gelen koku ve kirlilik şikayetlerinin giderek artması üzerine Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte Alsancak Liman, İnciraltı Özdilek AVM ile Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi açığından deniz suyu numunesi alarak analize gönderdi.

ÇOK KİRLİ ÇIKTI

Laboratuvarda yapılan analizlerde İZSU'nun 100 mililitre deniz suyunda 24 adet olarak açıkladığı dışkı bulaşığı olarak da bilinen kolibasili miktarı İl Sağlık Müdürlüğü'nün aldığı numunelerde 1000 adet üstü çıktı. Tutarsızlıklar bununla da sınırlı kalmadı. İZSU'nun İnciraltı Özdilek AVM karşısından aldığı numunelerde kolibasili miktarı 10 adet olarak açıklanırken sağlık müdürlüğünün yaptırdığı analizde Alsancak'ta alınan numune gibi İnciraltı Özdilek karşısında da 1000 adet üstü olarak tespit edildi. Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi açığından alınan numune de de sonuç değişmedi.

AMONYAK MİKTARI 19 FAZLA

Tüm bunlara ilave olarak deniz suyundaki amonyak değerinin de kabul edilebilir değerin 17 ila 19 kat arasında değişen oranlarda fazla olduğu görüldü. İZSU'nun 'temiz' dediği deniz suyunun Çevre Şehirciliğin yaptığı analiz sonuçlarında çok kirli çıkması tartışmaları da beraberinde getirdi.

ART ARDA AÇIKLAMALAR GELDİ

Başta AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı olmak üzere AK Parti İzmir milletvekilleri Şebnem Bursalı ve Ceyda Bölünmez Çankırı yaptıkları açıklamalarla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i halkı kandırmakla suçlayıp sert bir dille eleştirdi.

VİDEO PAYLAŞTI

Soyer'e bir eleştiri de AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş'tan geldi. Alsancak Kordon'da çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Mehmet Sait Başdaş: "Bizim Büyükşehir Belediye başkanımız Tunç Soyer, körfezde bir ay önce yüzdüğünü iddia ediyor. Ama tabi burada değil. Biz bırakın Tunç Soyer'den burada yüzmesini değil gelip burada oturmasını istiyoruz. Tabii bu kokudan oturabilirse, bu kirlilikten oturabilirse" dedi.

Başdaş'ın paylaşımının altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı körfezde son günlerde giderek artan kirlilikten ve pis kokudan şikayet etti. Denizin renginin kirliliğe bağlı olarak koyu kırmızıya dönüştüğünü belirten vatandaşlar 'Körfez temizleniyor" diyen Başkan Soyer'i tepki gösterdi.