AK Partili Çankırı: Sayın Soyer, siyaset derya değil vatandaş da dalga değil

AK Partili Çankırı yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Körfezin temiz olduğunu öne süren, su altı fotoğraflarıyla durumu kanıtlamaya çalışan, kendince yaptığı analizlerle vatandaşı yanıltan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'in yerel yönetimdeki acizliği, ihmal ve tedbirsizliği bu kente karşı sorumluluğu olan herkesi ilgilendirmektedir.

Ancak biz Sayın Soyer'in endişesini anlıyoruz. Alnındaki terin hizmetten değil de kaygıdan olduğunun da farkındayız. Dalış yaptığı körfezden çıkan bilimsel sonuçlar ortadadır. Aksini iddia etmek akıl tutulmasıdır. Sayın Soyer yönetimindeki kentte İzmir Körfezini temizlemesine yönelik hiçbir adım atılmamıştır.

Büyükşehir tarafından sözde yapılan çalışmalar ise sadece göz boyamaktan ibarettir. İzmir'de artan trafik sorunu nedeniyle kentte yaşayan vatandaşlar sıklıkla kullandığı deniz ulaşımı nedeniyle gerçeği görmektedir. Sadece kıyı ilçelerimizde değil kentin arka sokaklarında bile koku ve pislik kendisini hissettirmektedir. Kirlilik nedeniyle yılda bir kez görülen deniz marulları nedeniyle iç körfezi adeta mesken tuttu. Foça'yı denizanaları bastı.

Tüm bunları göz önünde bulunduracak olursak muhalefetin yerel yönetimler konusunda, vizyon ve hizmet anlayışındaki yetersizliği artık her noktada kendini göstermektedir. Sıcak yaz günlerinde İzmir'de yaşanan koku nedeniyle vatandaşları kapı ve pencere kapatmasına sebep olan zihniyetten de artık kötü kokular gelmeye başlamıştır. İzmir tarihinde hiç bu kadar arka bahçe olmamıştı. Biz bu kente perdenin aralandığında masmavi körfezinde hayaller kurduran, yaşayan ve yaşatan bir İzmir penceresinden bakıyoruz. Ve İzmir'imizi inşallah hak ettiği noktaya taşıyacağız. Artık İzmirlilerin sabrı kalmamıştır. CHP'ye gereken dersi verecektir.