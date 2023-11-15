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Giriş Tarihi: 15.11.2023 20:49 Son Güncelleme: 15.11.2023 21:01

Bakan Güler'den Gazze için acil ateşkes çağrısı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepki gösterek acil ateşkes çağrısı yaptı. İsrail'in savaş suçu işlediğine dikkat çeken Bakan Güler, "Çocuk ve kadınların katledilmesi ve olayın vahşet boyutuna dönüşmesi savaş suçudur ve asla kabul edilemez." dedi.

ANKARA
Bakan Güler’den Gazze için acil ateşkes çağrısı

Milli Savunma Bakanı Güler, KKTC'nin 40'ıncı kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen resepsiyonuna katıldı.

Bakan Güler yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de uluslararası hukukun ihlal edilmesi hastaneler, okullar, kutsal mekanlar, mülteci kampları ve daha da vahimi çocuk ve kadınların katledilmesi ve olayın vahşet boyutuna dönüşmesi savaş suçudur ve asla kabul edilemez. Sivillere yönelik saldırıların derhal sonlandırılması ve acilen ateşkes ilan edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz."

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Bakan Güler'den Gazze için acil ateşkes çağrısı
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