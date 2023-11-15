Bakan Kacır'dan Avrupalı yatırımcılara "Türkiye" çağrısı

"TÜRKİYE, ÜRETİMİN VE İNOVASYONUN MERKEZİ HALİNE DÖNÜŞTÜ"

Bu başarının Türkiye'nin güçlü araştırma ve inovasyon ekosistemi, gelişmiş sanayi bölgeleri, canlı girişimcilik kültürü ve yüksek vasıflı iş gücü sonucunda olduğuna işaret eden Kacır, "Türkiye, son 21 yılda üretimin ve inovasyonun merkezi haline dönüştü." değerlendirmesini yaptı.

"İHRACATIMIZIN 240 MİLYAR DOLARI SANAYİ ÜRÜNLERİNDEN GELİYOR"

Kacır, küresel tedarik zincirlerinde yaşanan zorluklara ve 6 Şubat'ta 14 milyon insanın yaşadığı illeri etkileyen depremlere rağmen Türkiye ekonomisinin üst üste 12 çeyrek boyunca istikrarlı şekilde büyüdüğünü belirterek, "Dünya ekonomisi son 3 yılda yüzde 7 büyürken, bizim ekonomimiz yüzde 20 büyüdü. Geçen yıl 254 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek tarihi bir noktaya ulaştık. Toplam ihracatımızın 240 milyar doları sanayi ürünlerinden geliyor. İmalat sektörümüz büyümemizin ve gelişmemizin motoru olmayı sürdürüyor." diye konuştu.

Yerli ve milli elektrikli otomobil Togg'un artık yollarda olduğunu anımsatan Kacır, bugüne kadar 10 binin üzerinde aracın sahiplerine teslim edildiğini ifade etti.

Bakan Kacır, Türkiye'deki girişimci ekosisteminin Avrupa'nın yıldızı olarak tanımlandığını, bunu Türkiye'nin potansiyeline inanan ve güvenen yatırımcılarla birlikte başardıklarını vurguladı.