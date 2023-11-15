Haberler Gündem Haberleri CHP’de 'Posta' yalanı! Değişimciler kazansa da değişen bir şey olmadı
Giriş Tarihi: 15.11.2023 10:32 Son Güncelleme: 15.11.2023 10:35

CHP’de 'Posta' yalanı! Değişimciler kazansa da değişen bir şey olmadı

Değişimcilerin desteklediği aday olan Özgür Özel CHP’nin yeni Genel Başkanı oldu ama CHP’de hiçbir şey değişmedi. Yalan ve algı siyasetine devam eden CHP’de geçtiğimiz günlerde “postalama” krizi yaşandı. CHP İstanbul İl Başkanlığı, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Can Atalay kararı üzerinden algı oluşturmak için Sirkeci PTT önünde toplandı. İl Başkanı Özgür Çelik, Anayasa kitapçığının Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyelerine postalandığını söyledi ancak Cumartesi günü postanenin kapalı olması nedeniyle Anayasa kitapçığının gönderilemediği ortaya çıktı.

İLKER TURAK İLKER TURAK
CHP’de ’Posta’ yalanı! Değişimciler kazansa da değişen bir şey olmadı

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması sonrası Anayasa kitapçığını Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne göndermek için 11 Kasım Cumartesi günü Sirkeci PTT önünde toplanmıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Sirkeci PTT önünde yaptığı açıklamada, "Posta yoluyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı'na ve üyelerine tanımadıkları, ihlal ettikleri Anayasa kitabını gönderdik" açıklamasında bulunmuştu.

YALAN ÜRETİM MERKEZİ CHP'DE YALAN VE ALGI SİYASETİ DEVAM EDİYOR

CHP'nin iktidar üzerinde sokak baskısı oluşturmak için Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Can Atalay kararı üzerinden oluşturduğu algı operasyonu ellerinde patladı. Anayasa kitapçığının, Cumartesi günü PTT'nin kapalı olması nedeniyle gönderilemediği ortaya çıktı.

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CHP’de 'Posta' yalanı! Değişimciler kazansa da değişen bir şey olmadı
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