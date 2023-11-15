CHP’de ’Posta’ yalanı! Değişimciler kazansa da değişen bir şey olmadı

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması sonrası Anayasa kitapçığını Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne göndermek için 11 Kasım Cumartesi günü Sirkeci PTT önünde toplanmıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Sirkeci PTT önünde yaptığı açıklamada, "Posta yoluyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı'na ve üyelerine tanımadıkları, ihlal ettikleri Anayasa kitabını gönderdik" açıklamasında bulunmuştu.

YALAN ÜRETİM MERKEZİ CHP'DE YALAN VE ALGI SİYASETİ DEVAM EDİYOR

CHP'nin iktidar üzerinde sokak baskısı oluşturmak için Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Can Atalay kararı üzerinden oluşturduğu algı operasyonu ellerinde patladı. Anayasa kitapçığının, Cumartesi günü PTT'nin kapalı olması nedeniyle gönderilemediği ortaya çıktı.