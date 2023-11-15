Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

"KKTC'nin tanınması, uluslararası toplumda hak ettiği yere gelmesi en büyük arzumuzdur. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in KKTC bayrağının etkinliklerde ve her yerde dalgalandırılması yönündeki açıklamasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Sizin (KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar) Azerbaycan ziyaretinizin de başarılı geçmesinden dolayı memnuniyet duyduk. Azerbaycan'a yaptığınız ziyaretin KKTC ile Türk dünyası arasındaki ilişkileri geliştirmek açısından önemli olduğunu düşünüyorum."

KKTC ile BM arasında Yiğitler-Pile yolu ile ilgili mutabakattan memnuniyet duyduklarını aktaran Yılmaz, son dönemde ortaya çıkan sorunların da aşılmasını diledi.

Rumların, Pile-Yiğitler yolu konusunda oldu bitti peşinde çaba harcadıklarını anlatan Yılmaz, bu çabaların boşa çıkacağını kaydetti.

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan 2023 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nda yer alan projelerin birer birer uygulamaya konulduğunu dile getiren Yılmaz, Türkiye'nin her konuda KKTC'yi desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Yılmaz, Kıbrıs Türk halkına uygulanan ambargo ve engellemelerin son bulması gerektiğinin altını çizerek "Ne yaparsa yapsınlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu kapıları açacaktır ve hak ettiği yere gelecektir. 40. yılınızı bir kez daha kutlarım, nice 40 yıllara. Biz, 100 yıllık, siz 40 yıllık bir Cumhuriyet oldunuz. Bizden daha genç. Bu 100 ve 40 yıllık birikimle, 'Türkiye Yüzyılı'nı' ve Kıbrıs Türk halkının yüzyılını, geleceğini çok daha güçlü, sağlam temeller üstüne hep birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu.

Ziyarette Yılmaz'a Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Türkiye'den gelen heyet üyeleri eşlik etti.