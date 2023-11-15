Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın acı günü! Annesinin cenaze namazını kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın annesi Binnaz Erbaş (96), rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Binnaz Erbaş için ikindi namazına müteakip Ordu Akyazı Uhud Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve yakınları burada taziyeleri kabul etti. Başkan Ali Erbaş burada yaptığı konuşmada cenazeye katılan bütün herkese teşekkür ederek, annesi için helallik istedi, ardından cenaze namazını kıldırdı.

Kılınan cenaze namazının ardından Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç tarafından yapılan duanın ardından Binnaz Erbaş, Kabadüz ilçesine bağlı Yeşülyurt Mahallesi'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine Ordu Valisi Muammer Erol, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, protokol üyeleri ile ve çok sayıda vatandaş katıldı.