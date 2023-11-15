Emine Erdoğan lider eşleriyle "Gazze: Direnen İnsanlık" sergisini gezdi

Emine Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ev sahipliği yaptığı "Filistin İçin Tek Yürek" temalı zirveye pek çok ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle özel temsilciler iştirak etti.

Açılış konuşmasını Emine Erdoğan'ın gerçekleştirdiği zirvede, konuk devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle özel temsilciler de birer konuşma yaptı. Zirvenin ardından konukların da katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Emine Erdoğan ile beraberindeki konuklar, daha sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde zirveye özel düzenlenen "Gazze: Direnen İnsanlık" sergisini ziyaret etti.