Emine Erdoğan'dan "Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi" paylaşımı

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ev sahipliği yaptığı, pek çok ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcilerin katılımıyla düzenlenen "Filistin İçin Tek Yürek" temalı zirveye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"TOPYEKUN HAREKETE GEÇMEYE ÇAĞIRIYORUZ."

Paylaşımında, bugün İstanbul'da gerçekleştirdikleri buluşmanın da ispatladığı gibi işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden katliamın sonlandırılması için seferber olduklarını, "Filistin İçin Tek Yürek" temasıyla bir araya geldikleri toplantıda, ortak görüş ve önerilerle oluşturdukları bildiriyi dünyaya duyurduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gazze'de bir ur gibi günden güne büyüyen ve dünyamızı felakete sürükleyen nefret sarmalını engellemekle yükümlüyüz. Bu yolda yalnız yürümediğimizi bilmenin verdiği güçle Gazze'de adil ve kalıcı barış tesis edilene kadar dayanışmamızı sürdürmekte kararlıyız. Yüreğimizde taşıdığımız derin üzüntü ve endişeyle bütün devletleri, uluslararası örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarını derhal ve topyekun harekete geçmeye çağırıyoruz."

"#TekYürekFilistin" etiketiyle yapılan paylaşımda, zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısından fotoğraflara da yer verildi.