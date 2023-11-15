İçişleri Bakanlığı ile YÖK arasında protokol: Uluslararası öğrencilerin ikamet izinlerine ilişkin işbirliği

TEMSİLCİ BELİRLENECEK

Bu protokolle uluslararası öğrencilerin ikamet izni başvuru süreçlerinde, İçişleri Bakanlığı ve yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliğinin artırılacağını ifade eden Yerlikaya, şöyle konuştu: "Bu protokolle üniversiteler ve il göç idaresi müdürlükleri arasında temsilciler belirlenecek. Uluslararası öğrencilerin iş ve işlemleri etkin bir şekilde yürütülecektir. Öğrenci ikamet izni dosyaları üniversiteler yani öğrenci işleri daire başkanlıkları tarafından hızlandırılacak ve il göç idaresi müdürlüklerine teslim edilecektir. Parmak izi alınma süreci, mobil araçlarla ve üniversitelerle koordineli olarak planlanacaktır."

KURUMLAR ARADI İŞBİRLİĞİ ARTACAK

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Özvar, Türkiye'nin, uluslararası eğitim öğretim alanında önemli bir dünya merkezi olması yolunda çabaladıklarını dile getirerek, bu kapsamda YÖK'ün ilgili kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği içinde olduğunu söyledi.

Protokolle uluslararası öğrencilerin, ikamet izni süreçlerinde Göç İdaresi Başkanlığı, YÖK, il göç idaresi müdürlükleri ve yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliğinin artacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Özvar, "Paydaşlar olarak asıl amacımız, ülkemizi yükseköğrenim için tercih ederek dünyanın birçok farklı yerinden gelen uluslararası öğrencilerimizin, ülkemizin misafirperverlik anlayışına dayalı olarak güvenli ve usulüne uygun seri yöntemlerle hukuki durumlarına ilişkin belgeleri almalarıdır" dedi.