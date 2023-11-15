İmamoğlu’nun trol ordusu ifşa oldu

Genel başkanı değişen CHP'de skandallar bitmek bilmiyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi Tolgahan Erdoğan, partideki "kirli" pazarlıkları deşifre etmeyi sürdürüyor. Sosyal medyadan dikkat çeken paylaşımlarda bulunan Erdoğan, partide İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetiminde bir trol ordusunun yer aldığını belirtti. Erdoğan, bu ekibin siyasi rakiplerine itibar suikastı düzenlediğini, operasyonların merkezinin ise İstanbul Planlama Ajansı (IPA) ve Ankara'da Mekik Plaza olduğunu söyledi.Tolgahan Erdoğan, "Sosyal Medyada troll orduları kurarak youtuber, haber siteleri ve gazeteciler ile iltisaklı çalışan, bunların üzerinden dezenformasyon yapan, toplum üzerinde algı, siyasilere yönelik itibar suikastliğine varana kadar operasyon çeken, IPA ve Ankara'da Mekik Plaza'dan yönetilen bu ekipler derhal çökertilmelidir" dedi. Tolgahan Erdoğan o isimleri ise şu şekilde sıraladı: "Burada adını yazdığım isimler bu ekiplerin sadece bir kısmıdır. Daha detaylı bilgileri yakında paylaşacağım. Ilgili makamların sadece bu isimlerin HTS kayıtlarını, banka hesaplarını ve bazı teknik konuları incelemesi yeterli olacak diye düşünüyorum. O isimler: Emrah Şahan, Murat Ongun, Emrah Bağdatlı, Onursal Adıgüzel, Dilara Dalbudak, Utku Dogruyol, Mücahit Avcı, Muhammet Emre Topal, Samet Burak Sarı, Sercan Kılıç, Resul Burak Yıldırım, Ozan Işık, Şöhret Can Kolsuz, Ozan Özgür Doğru, Doğuş Doğukan Celasun."