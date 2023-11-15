Mehmed Zahid Kotku’nun kızı son yolculuğuna uğurlandı

Mehmed Zahid Kotku Hocaefendi'nin kızı, Mahmud Esad Coşan'ın eşi ve Muharrem Nureddin Coşan'ın önceki gün 82 yaşında hayata gözlerini yuman annesi Hacer Muhterem Coşan, dün Eyüp Sultan Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenaze törenine katılarak Coşan'ın, cami avlusunda taziyeleri kabul eden oğlu Muharrem Nureddin Coşan ve yakınlarına başsağlığı diledi. Cenaze namazında Erdoğan'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve aile yakınları saf tuttu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından Coşan'ın tabutuna omuz verdi. Coşan'ın naaşı, cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tören öncesinde annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti. Kısıklı'daki konutundan mesarlığa geçen Erdoğan burada anne ve babası için dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Coşan için düzenlenen cenaze törenine katılmak üzere mezarlıktan ayrıldı.