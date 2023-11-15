Milas’ta altyapı çöktü, sokaklar nehre döndü!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün etkili yağış uyarısından sonra Muğla'nın Milas ilçesinde aralıklarla yaşanan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Milas'ın bazı bölgelerinde vatandaşlar yağıştan dolayı zor anlar yaşadı.

Trafikte ilerlemek güçleşti. Bazı yollarda bozulma meydana geldi. Sürücüler, birikintilerinin olduğu noktalarda dikkatli şekilde ilerledi. Ekipler, yağıştan dolayı olumsuz bir durumun yaşanmaması için seferber oldu. Sağanak yağış, aralıklarla devam etti.

BAŞKAN TOKAT BU SENİN AYIBIN!

Altyapının çöktüğü Milas'ta vatandaşlar, belediyeye tepki gösterdi. Sokakları göle dönen ve çamurdan geçilmeyen Milas'ta vatandaşlar mağduriyetlerini sosyal medyadan dile getir. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'a ateş püsküren vatandaşlar, "Sayın Muhammet Tokat bu senin ayıbındır! Kendi evime dahi giremiyorum. Bir kere gel de buranın halini gör! Yazıklar olsun sana. Rezillikler başkenti Milas. Başkan beyin dilinden hiç düşürmediği altyapı işte bu! Sahi kaç milyon harcanmıştı bu altyapıya? Sayın başkan Muhammet Tokat artık seni konserler, festivallerde kurtaramayacak galiba. Değerli Milas ve çevre mahalle sakinleri son söz sizindir. Seçim yakın. Bizim arabaların alt takımını biz yaptırıyoruz para bizden çıkıyor. Bir haftada Fahrettin Altay Caddesini bitiremediler. Çünkü on dakika çalış, 2 saat yat. Böyle mi bitecek! Yakında eve gitmek için kanat veya pervane takacağız arabalara başka çare yok" şeklinde şikayetlerini dile getirdi.