Netanyahu’ya suç duyurusu

Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk ile avukatlar Mücahit Birinci ve Burak Bekiroğlu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 11 binin üzerinde Filistinliyi katleden işgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrailli yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu. Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuruda, İsrailli yetkililerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması talep edildi. Suç yeri olarak Gazze ve Filistin'in belirtildiği dilekçede, Netanyahu'nun savaş suçu, soykırım suçu ve insanlığa karşı suç işlediği vurgulandı. Netanyahu'nun, Siyonist yapılanmanın hayali haritasını gerçeğe dönüştürebilmek amacıyla bebek, çocuk, kadın, sivil demeden katlettiğine değinilen dilekçede, "Başvurumuza ve talebimize konu kişi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, isnat edilen suçları işlerken, uluslararası müktesebata göre yasaklanan silahları kullanmaktan çekinmemektedir. İşlenmiş olunan suçlar, insanlığın göz yummaması gereken, vicdanı olan her insanın gözyaşı pınarından akan her damlanın taneleri kadar sabit bir biçimde, inkar edilemez şekilde ve korkmadan işlenmektedir" denildi. İsrail saldırıları sonucu Gazze'de katledilen binlerce ölen ve yaralanın çocukların fotoğraflarının da yer aldığı dilekçede, Netanyahu ve tespit edilecek diğer failler hakkında dava açılması talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da suç duyurusunu Adalet Bakanlığı'na gönderdi.