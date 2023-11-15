Sahte doktorla algı operasyonu

Gazze'de tüm hastaneleri bombalayan işgalci İsrail'in savaş suçunu perdelemek için yürüttüğü algı operasyonlarından biri daha deşifre oldu. İsrail'in sosyal medyada videosunu paylaştığı bir kadın "El Şifa Hastanesi'nde bir doktorum. Hamas hastaneye saldırıp ilaçlarımızı çalıyor" şeklinde iddiada bulunmuştu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in yaydığı görüntülerdeki kadının gerçekte Şifa Hastanesi doktoru olmadığını ortaya çıkardı. Arapça aksanı da kötü olan kadının propaganda için kullanıldığı kaydedildi.