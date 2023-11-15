Sessiz oturma eyleminin 15. gününde! Eylem boyunca 4 kişi Müslüman oldu

İsrail'e karşı başlatılan sessiz oturma eyleminin 15.gününde tüm84'e ulaşan katılımcı kuruluşlar tarafından toplu protesto gerçekleştirilecek. Önce Eminönünde başlatılan ve 3 gün süren oturma eylemi daha sonra büyük katılımla Sultanahmet meydanına alınmış ve 15 günlük bir sessiz oturma eylemine dönüşmüştü.

15 gün önce başlayan İsrail'in Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği soykırımı protesto etmek ve ateşkesi sağlamak amacıyla Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnsiyatifi tarafından 74 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği 15 günlük Sultanahmet meydanındaki sessiz oturma eylemi 84 sivil toplum kuruluşuna yükseldi. 15 gün boyunca devam eden ve büyük bir kadın dayanışmasına dönüşen eylemin son kapanış günü 84 sivil toplum kuruluşu kadınlar ile avukatlar hep birlikte eyleme katılacak.

Filistinli Kadınlar dayanışma İnsiyatifi 15.gününde 84 destek veren kuruluşla Sultanahmet'te sessiz oturma eylemine Sultanahmet'e gelen turistlerde destek verdiler. İsrail'in Gazze'ye uyguladığı bu soykırıma tepki gösteren Tayland'dan Mahumnop, Kanada'dan Lynda, Madeline ve Peru'dan Patricia Müslüman oldu.

Kadınların sessiz oturma eyleminin son günü olan Çarşamba gününde tüm kuruluşların katılımı ile hatim duası yapılacak ve Ayasofya'nın imamı tarafından toplu dua yapılacak.