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Giriş Tarihi: 15.11.2023 15:27 Son Güncelleme: 15.11.2023 15:40

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başkanı Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik şiddetini artıran ve insan hakları ihlallerini içeren saldırıları ile bölgede yaşanan insani kriz ele alındı.

AA
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik şiddetini artıran ve insan hakları ihlallerini içeren saldırıları ile bölgede yaşanan insani kriz ele alındı.

Başkan Erdoğan, Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğine, sivil ölümlerinin her geçen dakika arttığına dikkati çekerek savaş suçları işleyen İsrail'in uluslararası mahkemelerde cezalandırılması yönünde çalışacaklarını ve ateşkesin ve kalıcı barışın sağlanması için İtalya'dan destek beklediğini vurguladı.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
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