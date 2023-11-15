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Giriş Tarihi: 15.11.2023 14:08

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz
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