SON DAKİKA | MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 15, 2023
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/YhoDd5PB1t