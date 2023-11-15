SON DAKİKA | MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.