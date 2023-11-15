Yoğun bakım servisi vuruldu bebekler kuvözden çıkarıldı

Gazze'de katliamlarını sürdüren ve hedefine hastaneleri koyan İsrail, kuşatma altında tuttuğu Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesini vurdu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı görüntülerde doktorların bölgedeki patlama nedeniyle tozdan nefes almakta zorlandığı dikkati çekti. Görüntülere göre ayrıca Şifa Hastanesi'ndeki yenidoğan bölümünde kuvözlerinden çıkarılan 30'dan fazla bebek hastane personeli ve gönüllü sivillerin kucaklarında daha güvenli bir yere nakledildi.Doktorların bebekleri taşırken geçtiği hastane koridorlarında yaralıların bulunduğu, hastaneye sığınan sivillerin de yaşadığı görüldü. Bu vahim duruma dair konuşan Filistinli doktorlar bebekleri taşıdıkları alanın prematüreler için uygun olmadığını, bebeklerin kuvözde kalması gerektiğini belirterek, "bugüne kadar 3 bebeğin içinde bulunduğu şartlar nedeniyle öldüğünü" söyledi.