YÖK ile İçişleri Bakanlığı uluslararası öğrenciler için iş birliği protokolü imzaladı

Bakanlıkta gerçekleşen törene; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros ve iki kurumun temsilcileri katıldı. Burada konuşan Bakan Yerlikaya, hedeflerinin ve çalışmalarının ortak gayesinin uluslararası anlamda başarılı öğrenciler kazanmak ve onlara Türkiye'de yükseköğretim imkanı sağlamak olduğunu belirterek, "Ülkemizde eğitim gören her bir yabancı öğrenci, birer Türkiye elçisi olacak; kültürümüzün, medeniyet değerlerimizin tanıtımına ve bilim diplomasimize büyük katkı sağlayacaktır. Uluslararası öğrencilik konusunun planlı ve programlı yürümesi için göç yönetimi büyük önem arz ediyor. Çünkü uluslararası öğrencilik bir nevi eğitim amaçlı göçmenliktir ve düzenli göçmenliğin en tipik örneklerindendir. Uluslararası öğrencilerin eğitim hakları kanunlarla belirlenmiştir. Bu öğrenciler, farklı devletlerin vatandaşları olmaları nedeniyle Türkiye'ye gelme planı yapmalarından itibaren, Yabancılar Hukuku Kurallarına tabi olmaktadırlar. Bu çerçevede vize işlemleri, sınır geçiş prosedürleri ve öğrenimleri süresince almaları gereken ikamet izinleri bu işlemlerin başlıcalarıdır. İşte bugün imzalayacağımız bu protokol, bu süreçleri kolaylaştıracak, İş akışındaki bürokratik işlemleri en aza indirecektir" diye konuştu.