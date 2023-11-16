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Giriş Tarihi: 16.11.2023 13:30 Son Güncelleme: 16.11.2023 13:32

AK Parti'den İsrail'in Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

AK Parti’den İsrail’in Başkan Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarına tepki

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamaya şu yanıtı verdi, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hezeyanları, birgün mutlaka hesap verecekleri suçlarını örtbas etme çabasıdır."

İşte Ömer Çelik'in o açıklamaları:
İsrail yönetimi, binlerce sivil kadın ve çocuğu katlederek; camileri, kiliseleri ve hastaneleri yıkarak insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen suçlara bulaşmıştır. Eli kanlı İsrail Yönetiminin Başbakanı Netanyahu'nun ve Bakan Eli Cohen'in, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hezeyanları, birgün mutlaka hesap verecekleri suçlarını örtbas etme çabasıdır. Cumhurbaşkanımız insanlık onurunu ayakta tutan ve insani değerleri kararlılıkla savunan bir siyaset izlemektedir. Netanyahu ve benzerleri ise katliam siyasetinin takipçileridir.

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AK Parti'den İsrail'in Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına tepki
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