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Giriş Tarihi: 16.11.2023

Bireysel başvuruda geriye dönüş yok

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bireysel başvuru hakkının sınırlandırılması, kaldırılması gibi bir şey söz konusu değil. Bu belirsizliği ortadan kaldıracak kısmi değişiklikler olabilir

Bireysel başvuruda geriye dönüş yok
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bireysel başvuru ile ilgili Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasında yaşanan görüş ayrılığında önemli açıklamalar yaptı. AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, "Bireysel başvuru hakkından geriye dönüş de yok. Dolayısıyla bu vatandaşlarımız için getirilen en doğal hak" dedi.
Bireysel başvuruyla ilgili bir hukuk tartışması yaşandığını, bunu "darbe girişimi" diyerek kimsenin bir tarafa çekmemesi gerektiğini söyledi.
Sorunu ortadan kaldırmanın parlamentonun yetkisinde olduğunun altını çizen Tunç, şunları söyledi:
Bireysel başvuruyu daraltmadan, vatandaşlarımızın hakkını koruyarak, bu konuda geriye gidiş olmadan bu belirsizliği ortadan kaldıracak kısmi anayasa değişikliği de olabilir.
Başka ne olabilir? Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluş Kanunu'nun 49 ve 50. maddelerinde, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun yargılamanın yenilenmesiyle ilgili usul hükümleriyle çelişen hususlarda eksiklikler tespit edilebilir. Bunları tartışabiliriz. Bunları TBMM gündemine getirerek, tartışarak, iki yüksek mahkememiz arasında görüş farklarını ortadan kaldırabilecek kanun değişiklikleri de yapılabilir.
Bunlar tamamen TBMM'nin takdirinde olan hususlardır. Hep beraber bu çalışmaları gerçekleştirmemiz lazım. ANKARA
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Bireysel başvuruda geriye dönüş yok
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