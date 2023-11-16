CHP’de satılık delege skandalı: Kişi başı 10 bin dolar para...

"10 BİN DOLARA KADAR VARAN PARALAR VERİLDİ"

Delegelerle Karabat'ı Ankara'daki bir otelde bir araya getirdiği bilgisini veren Çakır, Özgür Karabat'ın değişimden yana oy kullanan delegelere kişi başı 1500 ila 10 bin dolar arasında para dağıttığını ifşa etti: "Değişime ikna ettiğim delegelerle Özgür Karabat'ı Ankara'da otelde buluşturdum. Benim gibi Türkiye'nin her bölgesinde delege ikna ekipleri kurulduğunu ve Karabat'ın delegelere para dağıttığını öğrendim. Ben de illerde yaptığım çalışmalarda kendi cebimden 300 bin TL harcadım. Özgür Karabat bu harcamamı karşılayacağını söyledi. Rüşvetin belgesi olmaz, ancak şahidi olur. Ben, sürecin içindeyim, belgeleyemem, ancak bizzat şahidim. Özgür Karabat tarafından kimi delegelere 1500, kimi delegelere ise 10 bin dolara kadar varan paralar verildi. Bunu herkes biliyor, delegeler de söylüyor."