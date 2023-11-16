Hastanede İsrail terörü sınırsız vahşet

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik katliamlarının 40'ıncı gününe insanlık tarihine kapkara bir leke olarak geçecek saldırı gerçekleştirildi. Dünyada ilk kez bir ordu hastanenin içine saldırdı. Katil sürüsü gibi hareket eden İsrail ordusu, Gazze'nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi'ne saldırdı. Korkunç saldırı ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby'nin Hamas'ın Şifa Hastanesi altında komuta merkezi olduğuna yönelik "istihbarata sahip olduklarını" iddia etmesinden saatler sonra geldi. Yüzlerce İsrail askeri tanklarla günlerdir kuşatma altında tuttukları hastanenin içine girdi.İsrail ordusu hastaneyi kurşun yağmuruna tuttu ve içerisini gaz bombalarına boğdular. İşgal güçleri, doktorlara da ateş açtı. Dışarı çıkmayı çalışanları vurdular. Hamas karargahı bahanesiyle hastaneye baskın düzenleyen işgalciler, oda oda, koridor koridor baskınlar yaptı. Ameliyat ve acil servise girdiler. Doktorları ve sağlık personelini tek tek sorguladılar. Hastaneyi terk etmeye çalışan bazı sivillere de ateş açıldı. Şifa Hastanesi'ndeki prematüre bebekler elektrik olmadığı için kuvözden çıkartıldı. Şifa Hastanesi'ndeki sağlık kaynaklarının açıklamasına göre, İsrail ordusu, hastanenin ameliyathane, böbrek, dahiliye, hasta kabul ve doğumhane binalarına baskın düzenledi, bodrum katlarında patlayıcı madde kullandı. İsrail askerlerinin, baskın düzenlediği Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde onlarca sağlık personeli ile yerinden edilmiş kişiyi alıkoyarak sorguya aldığı bildirildi. Khader Zaanoun adlı bir görgü tanığı, "Hastane tesisi içerisinde altı tane tank gördüm. Yüzlerce komando acil servisin bulunduğu ana binaya girdi" ifadelerini kullandı. AP'ye konuşan ve İsrail ordusunun hastanede hedefli bir operasyon yürüttüğünü belirten Gazze'deki hastaneler müdürü Muhammed Zaqout ise, ''Hastalar dehşete kapılmış durumda. Çığlık atıyorlar. Bu çok korkunç bir durum. Hastalar için dua etmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok" dedi.Al-Jazeera televizyon kanalı canlı yayında telefonla bağlandığı Şifa Hastanesi Müdürü Münir el-Berş, hastaneye yönelik silah atışlarının ve bombardımanın gece saatlerinden itibaren başladığını belirtti. El-Berş, "Şayet hayatta kalırsak, görevimizi sürdüreceğiz, şayet şehit olursak cennette buluşuruz" ifadelerini kullandı. Hastane içinden canlı yayında telefon konuşmalarına katılan siviller, saldırılardan dolayı, pencerelerden uzakta hastanenin iç koridorlarında kalmayı sürdürdüklerini kaydetti. Öte yandan Şifa Hastanesi Yönetimi, (İsrail'in Filistinli silahlı direnişçilerin olduğunu iddia ettiği hastaneye baskın) İsrail'in saldırısı sırasında hastaneden tek kurşun atılmadığını kaydetti.İsrail ordusu Gazze'de vurduğu hastanelere yönelik saldırılarını "uluslararası koruma statüsüne" rağmen yaptığını itiraf etti. Abluka altındaki hastanelerin Hamas tarafından kullanıldığını iddia eden ordu sözcüsü Daniel Hagari, zaten saldırdıkları hastanelerin uluslararası koruma statüsünü kaybedebileceğini söyleyerek çelişki dolu bir açıklama yaptı.BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, uluslararası hukuka göre İsrail'in, işgal ettiği topraklardan gelen tehdide karşı meşru müdafaa hakkı iddiasında bulunamayacağını belirtti. Albanese, İsrail'in "hesabı verilmesi gereken savaş suçları" işlediğini vurguladı.BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, Gazze'nin kuzeyinde, hastalara tedavi verebilen sadece el-Ehli Baptist Hastanesi'nin kaldığını, bu hastanenin de kaynaklarının hızla tükendiğini duyurdu. Filistin Kızılayı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kudüs Hastanesi'ndeki hastaların, ailelerin ve sağlık çalışanlarının ise tahliye edildiğini açıkladı.Hamasİsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne saldırısından ABD Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tuttu. Hamas yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal ordusunun Şifa Hastanesi'ne saldırısının yansımalarından, sağlık personelinin ve binlerce yerinden edilmiş insanın maruz kaldığı olumsuzluklardan tamamen İsrail'i, (ABD Başkanı Joe) Biden ve yönetimini ve uluslararası toplumu sorumlu tutuyoruz" ifadelerine yer verildi.Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi ise İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskınla burayı askeri kışlaya çevirdiğini ifade etti. Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre İsrail, Şifa Hastanesi'ndeki binaları "gözaltı ve işkence" merkezi haline getirdi. Askerlerin içerde geçirdiği süre, yapay bir sahne için hazırlık iddialarını artırıyor.Filistin Sağlık Bakanı Mai El Kaila, hastane içerisine operasyon düzenleyen İsrail'i "insanlığa karşı yeni bir suç" işlemekle suçladı.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail güçlerinin gece saatlerinde baskın düzenlediği Şifa Hastanesi'ndeki yaralılar, hastalar ve personel için "son derece endişeli" olduğunu söyledi.Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, "Şifa Hastanesi'ne askeri baskın yapıldığına ilişkin haberler karşısında dehşete düştüm. Hastaneler savaş alanı değildir" dedi.