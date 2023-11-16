HDP’li Sezai Temelli’den Meclis’te provokasyon: TSK’ya alçak iftira

HDP'li Temelli, Türkiye'nin eli kanlı terör örgütüne karşı, kendi güvenliğini sağlamak için düzenlediği sınır ötesi operasyonlara "sınır ötesi işgal girişimi" dedi.
Temelli kan donduran yalan ve alçak iftiralarda hızını alamayıp TSK'nın kimyasal ve nükleer silah kullandığını ima etti.
AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin tepkileri üzerine Temelli, "Göz yaşartıcı bomba da kimyasal silah" gibi garip bir savunma yaptı.
TSK PKK'YI VURUYOR,— Sabah (@sabah) October 5, 2023
SES HDP'DEN GELİYOR!
HDP milletvekili Sezai Temelli, TSK'nın Suriye ve Irak'ın kuzeyinde düzenlediği hava harekatından rahatsız oldu.
Terör örgütü PKK'nın kanalına çıkan HDP'li Temelli, TSK'nın sivilleri öldürdüğü yalanını ortaya atıp, operasyonu kınadı. pic.twitter.com/6r0sOINCnv
DAHA ÖNCE DE TÜRK ORDUSUNU HEDEF ALMIŞTI
HDP Milletvekili Sezai Temelli, PKK terör örgütüne ait kanalına çıkarak alçak iftiralarla Türk ordusunu hedef almıştı. Temelli, "Savaştan beslenen bir zihniyet her türlü saldırıyı ısrarlı bir şekilde sürdürüyor. Olan Kürt halkına, Kürt çocuklarına oluyor çünkü hedef Irak ve Suriye Kürdistan'ıdır" demişti.