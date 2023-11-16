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Giriş Tarihi: 16.11.2023 18:42 Son Güncelleme: 16.11.2023 18:59

HDP'li Sezai Temelli’den Meclis’te provokasyon: TSK'ya alçak iftira

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Savunma Bakanlığı bütçesi görüşülürken HDP'li Milletvekili Sezai Temelli, büyük bir provokasyona imza atıp Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) alçak iftiralarda bulundu.

ANKARA
HDP’li Sezai Temelli’den Meclis’te provokasyon: TSK’ya alçak iftira

HDP'li Temelli, Türkiye'nin eli kanlı terör örgütüne karşı, kendi güvenliğini sağlamak için düzenlediği sınır ötesi operasyonlara "sınır ötesi işgal girişimi" dedi.

Temelli kan donduran yalan ve alçak iftiralarda hızını alamayıp TSK'nın kimyasal ve nükleer silah kullandığını ima etti.

AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin tepkileri üzerine Temelli, "Göz yaşartıcı bomba da kimyasal silah" gibi garip bir savunma yaptı.

DAHA ÖNCE DE TÜRK ORDUSUNU HEDEF ALMIŞTI

HDP Milletvekili Sezai Temelli, PKK terör örgütüne ait kanalına çıkarak alçak iftiralarla Türk ordusunu hedef almıştı. Temelli, "Savaştan beslenen bir zihniyet her türlü saldırıyı ısrarlı bir şekilde sürdürüyor. Olan Kürt halkına, Kürt çocuklarına oluyor çünkü hedef Irak ve Suriye Kürdistan'ıdır" demişti.

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HDP'li Sezai Temelli’den Meclis’te provokasyon: TSK'ya alçak iftira
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