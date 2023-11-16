HEDEP’li Meral Danış Beştaş’a, Osman Gökçek’ten tepki... ‘Öcalan teröristtir’

HEDEP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Meclis konuşmasında skandal ifadeler kullandı. Beştaş, "Şu anda bizim sözünü ettigimiz meselede siz istediginiz sekilde niteleyin, bizim nitelememize karışamazsınız, herkes kendi bulunduğu yerden olayları değerlendirir. Tecrit bir suçtur, insanlığa karşıdır" ifadelerini kullandı. Bu sırada AK Parti sıralarından tepki yükseldi.

GÖKÇEK'TEN TEPKİ

Söz konusu ifadeler üzerine AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek Danış'ın konuşmasına uzun süre tepki gösterdi. Gökçek Danış'a yönelik, "Öcalan kadınları yakmıştır, çocukları öldürmüştür, okulları kurşunlatmıştır, Kur'anları yaktırmış, camileri kurşunlatmıştır. Öcalan bir teröristtir" dedi.