İmamoğlu’na delege transferi yapmıştı: Konuşursam altında kalırsınız diye tehdit etti

Değişimcilerin "delege avını" yönetttiği iddia edilen Eski CHP Muş Gençlik Kolu Başkanı Erkan Çakır sosyal medya hesabından "Ben kullanıp atacağınız bir adam değilim. Konuşursam altında kalırsınız" şeklinde paylaşım yaptı. Çakır paylaşımı kısa süre sonra sildi. Paylaşım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun delege satın aldıkları iddiaları gölgesinde yapılan 8. Olağan Kurultay sonrasında geldi. Kongre öncesinde Ağrı ve Iğdır'da bulunan CHP'li delegeleri, "Değişimci kanada" transferi için çalıştığı öğrenilen Çakır'ın paylaşımını AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek alıntıladı. Gökçek, Çakır'ın Özgür Karabat, Erkan Çakır ve Özgür Çelik'le beraber aynı masada olduğu fotoğrafı paylaşarak, "Bu masada delegelere verildiği iddia edilen paraları mı konuşuyordu? Erkan Çakır'a ne söz verildi? Erkan Çakır masada konuşulan para transferleriyle ilgili hangi bilgilere sahip?" diye sordu.