İsrail’in kara propagandası yine deşifre oldu... Turistik tüneli Hamas tüneli diye servis ettiler!

ÖNCE SİLDİLER SONRA TEKRAR YAYINLADILAR AMA KURGU İŞE YARAMADI

İsrail hastanelere baskınlar düzenlerken uluslararası toplumu yanıltmak için ise farklı yöntemler uygulamaya başladı. Örneğin Şifa Hastanesi'nde Hamas tüneli bulamayan İsrail bu sefer bir asansör boşluğunu tünel olarak gösterip "İşte tünel. En altta çelik bir kapı var" diyerek algı oluşturmaya çalıştı. İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF) resmi hesabından Şifa Hastanesi'nin MRI binasında Hamas silahlarının ortaya çıkarıldığına dair de bir video yayınlandı. Silahların İsrail tarafından odaya yerleştirildiği iddiaları İsrailliler tarafından bile dile getirildi. İsrail ordusunun resmi hesabından, "İnkar edilemez gerçek" başlığıyla Şifa Hastanesi'nden çektiği ve silah bulduklarını iddia ettikleri görüntüler alay konusu bile oldu. İsrail, bu paylaşılan ve kurgu olduğu ileri sürülen videoyu hem YouTube hem X'ten silmek durumunda kaldı. Ancak kısa bir süre sonra yeniden IDF'nin resmi hesabından aynı video tekrar yayınladı.