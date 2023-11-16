İsrail’in kara propagandası yine deşifre oldu... Turistik tüneli Hamas tüneli diye servis ettiler!

İşgalci İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de hastaneleri, okulları, camileri ve sivillerin yaşadığı binaları bombaladı. 12 binden fazla sivili katletti. Saldırılarını sürdüren İsrail, 31 Ekim'de ise kara harekâtına başladı. Tanklarını ve askerlerini Gazze'yi kuşatması için harekete geçirdi. Hastaneleri hedef seçen İsrail, tanklarını hastaneye çevrelerine konumlandırdı. Binlerce yaralının olduğu Şifa Hastanesi de İsrail tankları tarafından kuşatıldı.
İSRAİL ASKERLERİ ŞİFA HASTANESİNE GİRDİ
İsrail ordusu Hamas üyelerinin hastanelerde saklandığı iddiasını ortaya attı. Önceki gün ABD'nin bu yönde istihbarat bilgisi olduğunu paylaşması sonrası ise İsrail operasyonlara başladı. Özellikle Şifa Hastanesi'nde Hamas üyelerinin olduğuna dair propaganda sonrası İsrail askerleri Şifa Hastanesi'nin yönetiminin bu iddiaları reddetmesine rağmen hastaneye girdi.
SAĞLIK PERSONELİNİ VE SİVİLLERİ ALI KOYDU
Hastanede ameliyathane, böbrek, dâhiliye, hasta kabul ve doğumhane binalarına baskın düzenleyen İsrail askerleri, sağlık personellerini, hastaları ve hastaneye sığınan sivilleri alı koyup sorguya da çektiği öğrenildi. Hastanenin bodrum katında uzun süre kalan İsrail askerlerinin burada bir patlama gerçekleştirdiği de iddialar arasında yerini aldı. İsrail askerinin incelemesi sonrasında hastanede tünel de çıkmadı.
ÖNCE SİLDİLER SONRA TEKRAR YAYINLADILAR AMA KURGU İŞE YARAMADI
İsrail hastanelere baskınlar düzenlerken uluslararası toplumu yanıltmak için ise farklı yöntemler uygulamaya başladı. Örneğin Şifa Hastanesi'nde Hamas tüneli bulamayan İsrail bu sefer bir asansör boşluğunu tünel olarak gösterip "İşte tünel. En altta çelik bir kapı var" diyerek algı oluşturmaya çalıştı. İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF) resmi hesabından Şifa Hastanesi'nin MRI binasında Hamas silahlarının ortaya çıkarıldığına dair de bir video yayınlandı. Silahların İsrail tarafından odaya yerleştirildiği iddiaları İsrailliler tarafından bile dile getirildi. İsrail ordusunun resmi hesabından, "İnkar edilemez gerçek" başlığıyla Şifa Hastanesi'nden çektiği ve silah bulduklarını iddia ettikleri görüntüler alay konusu bile oldu. İsrail, bu paylaşılan ve kurgu olduğu ileri sürülen videoyu hem YouTube hem X'ten silmek durumunda kaldı. Ancak kısa bir süre sonra yeniden IDF'nin resmi hesabından aynı video tekrar yayınladı.
TURİSTİK TÜNELİ HAMAS TÜNELİ DİYE SERVİS ETTİLER
Tam da bu videoyla ilgili kurgu olduğuna dair iddialar ortaya atılmışken bu sefer İsrail tarafından servis edilen yeni bir video gündeme geldi. Hamas tünellerinin bulunduğu ve İsrail askerinin tünellere girdiğine dair video İsrail tarafından kimi gazeteciler kullanılarak sosyal medyaya servis edildi. Ancak gerçek kısa süre içerisinde ortaya çıktı. Tünelin Hamas tüneli olmadığı, İsveç'teki turistik bir tünelin Hamas tüneli olarak servis edildiği anlaşıldı. 'Hamas Tüneli' diyerek servis ettiği tünelin İsveç'in Skipsholmen adasında II. Dünya Savaşı'ndan kalma tarihi bir askeri tünel olduğu ve turistik ziyaretlere de açık olduğu öğrenildi.