Gazzeli hasta ve yaralılar Türkiye’de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye yönelik sağlık yardımları, hastalar ve yaralıların Türkiye'ye transferi için Mısır'da yürüttüğü yoğun görüşme trafiğinin ardından, bazı hastalarla birlikte dün gece Mısır'dan Ankara'ya döndü. Gazze'den çıkarılarak, Mısır'ın El Ariş Havalimanı'na ambulanslarla getirilen ve Cumhurbaşkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklara yerleştirilen hastaları, Esenboğa Havalimanı'nda sağlık ekipleri karşıladı.Bakan Koca burada yaptığı açıklamada, "Uluslararası sağlık diplomasisi ve sahada yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, 27 hasta ile 13 refakatçinin Cumhurbaşkanlığımıza ve Milli Savunma Bakanlığımıza ait uçaklarla Türkiye'ye getirilmesiyle önemli bir adım attığımıza inanıyoruz" dedi. Uçaklardan ambulanslara nakledilen hastaların tedavilerinin Bilkent Şehir Hastanesi'nde yürütüleceği öğrenildi.