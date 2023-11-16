Mavi Marmara Gazze’ye doğru yeniden yola çıkıyor: “Rotamız Gazze yükümüz iyilik, şimdi bağış zamanı"

İşgalci İsrail, İzzettin Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'deki saldırısı sonrasında Gazze'ye bombardımana başladı. Sivil halkın üzerine bombalar yağdıran İsrail, Gazze'deki elektrik ve suyu kesti. Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'ndan uzun süre yardımların geçmesine engel olan İsrail, dünya ülkeleri tarafından gönderilen ve içerisinde yardım malzemelerinin yer aldığı yardım tırlarının girmesini de engelledi. Yardımlara engel olurken, katliam saldırılarını sürdüren İsrail, yaklaşık 12 binden fazla sivili katletti.

HİÇBİR TEMEL İHİTİYACA ULAŞAMADILAR, ÖLÜME TERK EDİLDİLER!

İsrail tarafından 17 yıldır açık hava cezaevi konumunda tutulan Gazze, İsrail'in bu seferki katliam saldırıları sonrasında Gazze sınırları içerisinde göçebe konumuna da düştü. 1,5 milyon insan İsrail'in hava saldırıları sonrasında evlerini terk ederek Gazze'nin güneyine doğru gitmek durumunda kaldı. 21 Ekim'de ise 20 tırın Gazze'ye girişi sağlandı, sonra başka tırlar girdi. Ancak yardımlar 2,5 milyonluk Gazze'de çok yetersiz kaldı. Uluslararası toplum sivillerin en temel ihtiyacı olan gıdaya ulaşamaması, sağlık hizmetlerinden yararlanamaması sonrasında tepkilerini dile getirdi. Hiçbir temel ihtiyaca ulaşamayan Gazzeli bebekler, kadınlar, yaşlılar ve yetişkin erkekler adeta ölüme terk edildi.

MAVİ MARMARA YENİDEN YOLA ÇIKIYOR

Uluslararası kamuoyu ise tepkilerini daha şiddetli bir şekilde dile getirirken Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği bambaşka bir adım attı. 2010 yılında Gazze'deki drama dikkat çekmek ve yardım ulaştırmak için yola çıkan Mavi Marmara Gemisi'nin yeniden harekete geçeceği duyuruldu. Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği tarafından yapılan açıklamada, "Rotamız Gazze yükümüz iyilik" denildi. Dernek tarafından "İşgal güçleri Gazze'de büyük bir soykırım başlattı. Camiler, okullar, hastaneler ve tüm sivil yerleşim alanları saldırı altında. Son 1 ay içerisinde 11.000 fazla insan işgal güçleri tarafından şehit edildi. Binlerce sivil bombaların hedefi haline gelerek ağır şekilde yaralandı. İşgal ordusu Gazze semalarından fırlattığı kimyasal patlayıcıların neticesi olarak tarım, hayvancılık ve habitat üzerinde etkisi uzun yıllar sürecek büyük yaralar oluşturdu. İşgal güçleri Birleşmiş Milletler'in (BM) ve ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (OIC) aldığı kararları ve yaptığı ikazları dinlemeden katliamına devam ediyor" denildi.

İYİLİK GEMİSİNDE YARDIM MALZEMELERİ OLACAK

Dernek açıklamasına şöyle devam etti: "Son 75 yıldır bölgede kan, gözyaşı ve barut politikası yürüten İsrail, 7 Ekimden bu yana yapmış olduğu saldırılarla uluslararası vicdanı görmezden geliyor. Mavi Marmara Derneği olarak üyesi olduğumuz Uluslararası Özgürlük Filosu ile aldığımız karar doğrultusunda sivil ve bağımsız bir hareket olarak Gazze'ye doğru tekrardan yola çıkıyoruz. Gazze'de bulunan deniz ablukasına karşı olan eylemlerimiz, her zaman şiddetsizdik ve şiddet içermeyen direniş ilkelerine tabidir. Farklı ülkelerden oluşturulacak gemi filolarıyla Filistin'de bulunan ablukaya karşı Gazze'ye doğru tekrardan yola çıkıyoruz. Filoya gemi alımı ve insani yardım malzemelerinin temini için sen de destek ol, abluka ve ambargoya karşı sen de sesini yükselt." ONLİNE OLARAK İNTERNET SİTESİNDEN YARDIM EDİLİYOR! Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği, "Şimdi destek zamanı" diyerek mavimaramra.org sitesinden bağış yapılabileceğini sosyal medya hesabından duyurdu. Dernekçe internet sitesinde "Bağış ve destek için Havale / Eft. Alıcı Adı: Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği İBAN: TR71 0020 3000 0884 4381 0000 01 (Açıklama kısmına telefon numarası ve özgürlük filosu yazabilirsiniz)"

İSRAİL SALDIRISI SONUCU 9 KİŞİ ŞEHİT OLMUŞTU

2010 yılında Gazze'deki insani drama dikkat çekmek ve ablukayı kırmak için Mavi Marmara Gemisi hareket etmiş, İsrail'in katil askerlerinin saldırısı sonucu 9 kişi şehit olmuştu.