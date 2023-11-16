Muğla Önder’den Starbucks’a protesto

Starbucks cafede masalarda Filistin atkıları ve Filistin'e Soykırıma dur de diyerek cafe'de 2 saatlik oturma eylemi yaptılar. Muğla Önder Başkanı Sefa Kara yaptığı açıklamada; "İsrail'e açıkça desteğini ilan eden iş yerlerinden birisi olan Starbucks cafe'lerde içilen her bir kahveyle İsrail'e kurşun desteğinde bulunan vatandaşlarımıza karşı bir farkındalık oluşturmak için Genç Önderli kardeşlerimizle bir araya gelerek cafe'de masalarda oturarak sessizce kimseyi rahatsız etmeden tepkimizi ortaya koyduk.

İsrail destekçisi tüm firmalara karşı boykotumuzu devam ettiriyoruz. Halkımızın bilinçlenmesi için bundan sonra farklı tepkilerimize devam edeceğiz. İnsanlık suçunun işlendiği Filistin'de artık çocuklar ölmesin. Halkımızı Katil İsrail'i destekleyen tüm ürün ve firmalara karşı boykota davet ediyoruz. İsrail Destekçisi Starbucks cafeleri şehrimizde istemiyoruz.'' dedi.

Grup oturma eyleminden sonra sessizce dağıldı.