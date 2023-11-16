Ogün Samast’a şartlı tahliye

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan şartla tahliye edildi. Edinilen bilgilere göre, Ogün Samast hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tanzim edilen 16 Haziran 2021 tarihli müddetnamede, şartla tahliye tarihi 19 Şubat 2023, bihakkın tahliye tarihi ise 7 Aralık 2034 olarak hesaplandı.Müddetnameye göre, Samast'ın denetimli serbestlikten yararlanmak için değerlendirmeye alınacağı tarih 19 Şubat 2022 olarak belirlendi. Ogün Samast hakkında bugün, şartla tahliye işlemi başlatılması için idare gözlem kurulu tarafından koşullu salıvermenin uygun olduğuna dair karar alındı. Samast, infaz hakiminin onayı sonrası cezaevinden tahliye edildi. 4 Ocak 2007'de tutuklanan Ogün Samast, 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmış ve cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı