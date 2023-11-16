SON DAKİKA | Bakan Güler duyurdu: 40 Eurofighter savaş uçağı alacağız

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı almayı planladığını bildirdi.

Eurofighter savaş uçaklarının çok etkili olduğunu belirten Bakan Güler, "Eurofighter almak istiyoruz. Almanya itiraz ediyor. İngiltere ve İspanya çözeceğiz diyor." şeklinde konuştu.