SON DAKİKA | Bakan Güler duyurdu: 40 Eurofighter savaş uçağı alacağız

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı almayı planladığını bildirdi.
Eurofighter savaş uçaklarının çok etkili olduğunu belirten Bakan Güler, "Eurofighter almak istiyoruz. Almanya itiraz ediyor. İngiltere ve İspanya çözeceğiz diyor." şeklinde konuştu.
EUROFIGHTER SAVAŞ UÇAĞI ÖZELLİKLERİ
Uzunluk: 15.96 m (52.4 ft)
Mürettebat: 1 (2)
Kanat Açıklığı: 10.95 m (35.9 ft)
Kanat Açıklığı: 5.28 m (17.3 ft)
Kanat Alanı: 51.2 m²
Boş Ağırlık: 11,000 kg (24.000 lb)
Yüklü Ağırlığı: 16.000 kg
Max. Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg (51.800 lb)
Motor: 2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan
Motor Gücü: 60 kN (13.500 lbf) her biri
Yakıt Kapasitesi: 5.000 kg (11.020 lb)
Maksimum hız :
Yüksek İrtifada: (2495 km / s veya 1550 mil)
Deniz Seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km / s veya 950 mph)
Menzil: 2900 km (1,800 mil)
Servis Yarıçapı: 19812 m (65,000 ft [343] [344] )
Tırmanış: 315 m / s [345] (62.000 ft / dak [346] )
İtiş/Ağırlık Oranı: 1.15