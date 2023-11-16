Su zammına seçim ayarı! Seçim olunca böyle oldu

KONUTDIŞINDA ARTIŞ YÜZDE 800'Ü BULDU

Soyer'in zam yağmurundan sadece konutlar değil konut dışı abonelikler de nasibini aldı. 2019 yılı Ocak ayında kademesiz olan konut dışı aboneliklerde suyun ton fiyatı 11 lira 08 kuruş iken 2023 Temmuz'unda yürürlüğe giren son zamla bu rakam yüzde 800 civarında artışla 96 lira 19 kuruş oldu. Soyer ile birlikte konutlarda olduğu gibi konut dışılar da da kademesiz olan tarife 3 kademe şeklinde yeniden düzenlendi.

OY KAYGISI

Geride kalan 4.5 yıllık görev süresi boyunca konu içme suyu zammı olunca İzmirlinin gözünün yaşına bakmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçimlere 4 kala oy kaygısı ile insafa geldi. Zam oranı yüzde 15 ile sınırlı tutuldu. Soyer, Vatandaşın tepkisinin sandığa olumsuz yansımaması için de normal koşullarda 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girmesi gereken yüzde 15'lik zammı 1 ay geriye, aralık ayına çekti.