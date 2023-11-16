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Giriş Tarihi: 16.11.2023

Sucukçu Başkan CHP PM Üyesi oldu

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Sucukçu Başkan CHP PM Üyesi oldu
CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda 2016'da ortaya çıkan naylon fatura skandalında, partinin 95 bin lirasını usulsüz kullandığı ortaya çıkan eski İl Başkanı Yalçın Görgöz, CHP Parti Meclis Üyesi oldu. Görgöz, skandalın ardından değişimcilerden yana olan dönemin Teşkilat Başkanı Tekin Bingöl tarafından görevden alınmıştı. Yapılan incelemede sigara, yağ, kıyma, makarna, sucuk, şekerleme, gibi partide kullanılmayacak ve hesap yönetmeliğine aykırı malzemeler alındığı, fiş ve faturaları ise parti gideri olarak kaydedildiği belirlenmişti. Bu nedenle de adı 'sucukçu başkana' çıkmıştı.
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Sucukçu Başkan CHP PM Üyesi oldu
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