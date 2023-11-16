Sucukçu Başkan CHP PM Üyesi oldu

CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda 2016'da ortaya çıkan naylon fatura skandalında, partinin 95 bin lirasını usulsüz kullandığı ortaya çıkan eski İl Başkanı Yalçın Görgöz, CHP Parti Meclis Üyesi oldu. Görgöz, skandalın ardından değişimcilerden yana olan dönemin Teşkilat Başkanı Tekin Bingöl tarafından görevden alınmıştı. Yapılan incelemede sigara, yağ, kıyma, makarna, sucuk, şekerleme, gibi partide kullanılmayacak ve hesap yönetmeliğine aykırı malzemeler alındığı, fiş ve faturaları ise parti gideri olarak kaydedildiği belirlenmişti. Bu nedenle de adı 'sucukçu başkana' çıkmıştı.