36 prematüre bebek, ısıtılmış battaniye ile yaşatılıyor

El Şifa Hastanesi'nde bulunan prematüre bebekler, İsrail'in vahşi saldırılarından doğrudan etkilendi. Hastanenin genel cerrahi bölümünün başında bulunan Dr. Marwan Abu Saada, "36 prematüre bebek var. 39'du ancak üçünü kaybettik. Isıtılmış battaniyeler kullanıyoruz" dedi.İSRAİLordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin evine hava saldırısı düzenledi. Saldırı anına ilişkin görüntülerin de paylaşıldığı açıklamada, söz konusu evin zaman zaman "Hamas'ın üst düzey isimlerinin buluşma noktası" olarak kullanıldığı iddia edildi.İşgalciİsrail'in Gazze'deki saldırıları sürüyor. İsrail'in Gazze'nin merkezindeki El Sabra mahallesindeki camiye düzenlediği hava saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Filistin Wafa haber ajansının bildirdiğine göre, İsrail güçleri Gazze'nin merkezindeki bir benzin istasyonunu ve Han Yunus'taki farklı bir camiyi de bombalayarak dokuz kişiyi öldürdü ve düzinelerce kişiyi yaraladı. İşgal ordusunun Han Yunus'a sığınanlara "Buraları terk edin" broşürü dağıttı ortaya çıktı. Bu durum katil ordusunun işgali yayacağı şekilde yorumlandı.