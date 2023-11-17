40 Eurofighter Typhoon için görüşmeler sürüyor

Mİlli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Eurofighter Typhoon tipi 40 savaş uçağı almak istediklerini, çalışmaların sürdüğünü söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklamalarda bulunan Güler, şunları kaydetti:Ben F-35'i alma taraftarı değilim. ABD'de dahil F35'lerin uçuşu kesilmiş durumda. Başka uçağa geçelim mi diye Amerika'da farklı bir tartışma var... Biz Eurofighter'ı almak istiyoruz. Çok etkili bir uçak. Bu uçaklar İngiltere, Almanya ve İspanya ile ilgili. Hem İngiltere hem İspanya 'evet' diyor, şimdi Almanya'yı razı etmek için onlar çalışıyorlar. O sorunu İngiltere ve İspanya 'Biz çözeceğiz' diyorlar. Olursa 40 tane Eurofighter almayı planlıyoruz.F-16'larımız, F-4'lerimiz bizim yapacağımız görevler için yeterli. İlerisi için de başlangıçta F-35'e müracaat etmiştik fakat F-35'te birtakım problemler çıktı. Onun da alternatiflerini çalışıyoruz. F-16'larımızı modernize etmek için Blok 70 Viper'den 40 tane hazır alacak, 79'unun modernizasyonunu kendimiz yapacağız.S-400'ü alıp bir fabrikanın köşesine teslim edemeyiz. İhtiyaç anında düğmeye bastığımızda merak edenlerin hepsi görür ne olduğunu. (Kullanın o zaman diye laf atılması üzerine) Nereye kullanacağız, bu çamaşır makinesi mi?