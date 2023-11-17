AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan Yavaş’a zor sorular! “ABB’yi Paralel Bir Yapıyla Mı Yönetiyorsunuz?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden 2020 yılında "Halk sağlığını tehdit ediyor" , "çok acil" diyerek Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi için 472 Milyon TL kredi alan Mansur Yavaş, yüzde 40 faizle çektiği krediyi finans danışmanı ile birlikte yüzde 30 faizle aynı bankaya geri yatırdı. Yavaş yaptığı bu işle Ankaralıların parasını 100 milyon lira zarara uğrattı. Bununla da yetinmeyen Yavaş söz konusu finans danışmanını belediyenin yönetimine getirerek tüm mali işlemlerde tek yetkili ilan etti. Yavaş'ın iş bilmezliğine karşı ve halkın parasını zarara uğratan Yavaş'a AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan zor sorular yönetti. Özcan'ın Yavaş'a yönelttiği sorular Türkiye gündemine oturdu.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 472 Milyon TL kredi kullanmasına rağmen Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi için çivi çakmadığınız gibi, krediyi ASKİ'yi, Ankara Büyükşehir Belediyesini, Ankara'yı, Ankara halkını zarara ASKİ'yi zarara uğratacak şekilde kullanan Yavaş'a zor sorular yöneltti.