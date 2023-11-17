Bakan Fidan: Gazze’nin topyekûn hedef alınmasına sessiz kalmayız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile bakanlıkta bir araya geldi. Fidan ve Konakoviç, ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, Türkiye ve Bosna- Hersek ilişkilerini derinleştirme isteklerini karşılıklı teyit ettiklerini söyledi. Gazze'de yasa dışı kuşatma ve insanlık dışı saldırılar gerçekleştiğini belirten Fidan, "Halen devam etmesi utanç vericidir. Daha da vahim olan İsrail üzerinde nüfus sahibi Batılı ülkelerin Gazze'deki vahşet karşısında tam bir sessizliğe bürünmeleridir. Direnişi yok etmek adına Gazze'nin topyekun hedef alınması, hastanelerin, okulların, camilerin bombalaması karşısında sessiz kalmayız. Batı dünyasını Gazze'de alenen işlenen insanlık suçuna ortak olmamaya çağırıyorum. İsrail saldırılarının hemen durdurulması, iki devletli çözümün bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Orada alınan kararların takipçisi olmak, kalıcı barış için hep birlikte çalışmak konusunda son derece kararlıyız" dedi.Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Konakoviç ise, "Biliyorsunuz Srebrenitsa'da Birleşmiş Milletler'in koruması altında olan bir bölgede, bir soykırım işlendi. Sanki o görüntüler yetmemiş gibi hem Ukrayna'da hem Gazze'de aynıları yaşanıyor. Bugün Hamas'ı yok etme adına hastaneleri, okulları ve sivilleri öldürmek kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil" diye konuştu.