Bakan Tekin azınlık okulları temsilcileriyle buluştu

'AZINLIK OKULLARINA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Tekin, Azınlık Okulları İstişare Toplantısı'yla okullar ve öğrencilerin daha nitelikli bir eğitime ulaşması için yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulunulduğunu ifade ederek, "Kadim medeniyetimizin birlikte yaşama kültürüyle dolu mazisi, milletimizin kodlarında var olan her türlü farklılığa ve özellikle ekalli unsurlara duyulan yüksek hoşgörüsü ve tüm kültürleri bağrına basan büyük devlet geleneğimiz, maarif davamızda eğitimde fırsat adaletinin toplumun her bir kesimine eşit ulaşması için önemli bir temeli oluşturmaktadır" dedi.

Azınlık okullarına destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Bakan Tekin, toplantıya iştirak eden ve eğitime gönül veren tüm vakıf temsilcilerine teşekkür etti.

Azınlık okulları temsilcileri de söz alarak bu istişare toplantısının ilk kez yapıldığını belirterek, kendilerine görüşlerini yüz yüze iletme imkanı tanıdığı için Bakan Tekin'e teşekkür ettiler.