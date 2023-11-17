Başkan Erdoğan Türkiye’ye getirilen Gazzeli hastaları ziyaret etti: Zalimlerin karşısında mazlumların yanında

Türkiye bir yandan İsrail'in Gazze'de ortaya koyduğu vahşeti ve işlediği savaş suçunu dünyaya en yüksek düzeyde anlatırken, diğer yandan da Gazze insani yardım konusunda öncü oldu. Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini taşıyan ve Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan hareket eden Türkiye'ye ait iki uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na önceki gün indi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail vahşetinden kurtarılan Gazzeli kanser hastalarını Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da eşlik etti. Hastalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılarında görünce günlerdir unuttukları gülümsemeyi adeta yeniden hatırladı. Hastaları tek tek ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini ileten ve hastaların sağlık durumları hakkında bilgi alan Erdoğan'ın ziyareti sırasında hastalar ve refakatçileri Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.Mısır'ın hasta transferine izin verdiği ilk ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 hasta ile 13 refakatçinin Cumhurbaşkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklarla Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Koca, başka hastaların nakledilmesi için çalışmaların kararlılıkla süreceğini söyledi. Koca, "Mısır üzerinden bugüne kadar başka ülkeye tedavi edilmek üzere herhangi bir hasta gönderildiği olmadı. İlk defa Refah Sınır Kapısı'ndan geçirilerek direkt Türkiye'ye getirilen bu hastalar" dedi. Hastaların tedavileri Ankara Bilkent Şehir Hastanesi acil servise alınarak başladı. Tercümanlar eşliğinde tek tek sağlık geçmişleri dinlenen hastaların ilk tetkikleri yapıldı, tedavi planlaması için onkoloji bölümüne alınmaları kararlaştırıldı. Koca, "Sadece bir hasta kan hastalıkları ama o hastamız da kemik iliği yapılmak üzere getirilen 15 yaşında bir kardeşimiz. Diğer bütün hastalar kanser hastası" bilgisini verdi. Türkiye'ye başka hasta getirilip getirilmeyeceği sorusuna da yanıt veren Koca, "Mısır, Türkiye ve İsrail'den oluşan üçlü koordinasyon ekibi çalışmalarını hızla devam ettiriyor. Devamında, özellikle başta kanserli hastalar ve çocuk hastalar olmak üzere Türkiye'ye getirmek üzere çalışmayı kararlılıkla sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde de gelmesini umuyoruz" ifadesini kullandı.Gazzelilerin yaralarını sarmak üzere yürüttükleri çalışmaların hem diplomatik hem de sahada artarak devam edeceğini bildiren Koca, Gazze ve Mısır'da kurulması planlanan sahra hastaneleriyle ilgili son duruma ilişkin de şunları söyledi: "Gemiyle birlikte ağır iklim şartlarında hizmet verebilecek hastane olmak üzere toplam 8 sahra hastanesi gönderdik. Özellikle bu sahra hastanelerini erken dönemde Gazze'de uygun yerlere kurmak istiyoruz. Üçlü koordinasyon ekibi yer tespiti dahil olmak üzere çalışmalarını yürütmekte ve erken dönemde umarım Gazze'de Refah Sınır Kapısı'na yakın bölgede sahra hastanesini kurmada başarılı olabilGazze'deki Şifa Hastanesi'ndeki bebeklerin durumu hakkında Bakan Koca, "Biz talebimizi ilettik, özellikle transport kuvözlerle prematüre bebekleri, solunum sıkıntısı olan erken doğan bebekleri getirmek istediğimizi, teknik anlamda da yoğun bakım şartlarında gerektiğinde bu bebekleri rahatlıkla getirebileceğimizi ifade ettik. Görüşmelerimiz sürüyor" dedi.KOCA, bir başka soru üzerine de Türkiye'den 20 kişilik sağlık ekibini bölgeye gönderdiklerini belirterek, "Özellikle Şeyh Zuvaid ve El-Ariş hastanesinde Mısırlı meslektaşlarımızla birlikte ilk etapta hastaları değerlendirmek üzere Türkiye'den ekip gönderiyoruz. Bununla ilgili ihtiyaç olan branşlarda başta plastik cerrahi olmak üzere bir ekip çalışılıyor. Önümüzdeki günlerde bu ekibe doktor arkadaşlarımız takviye edilecek" dedi.BAKAN Koca, Türkiye'nin şu anada kadar 10 kargo uçağı ve bir gemiyle tam donanımlı 8 sahra hastanesi ve 20 ambulansın yer aldığı yardım malzemelerini Gazzeli yaralılar için kullanılmak üzere Mısır'a ulaştırdıklarını hatırlattı